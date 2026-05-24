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Así fue la entrega de medallas para los jugadores del Marathón

Los jugadores del Marathón recibieron sus medallas tras la final, en una ceremonia que cerró su participación en el torneo Clausura 2026.

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 20:05
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