Motagua vence a Marathón en tanda de penales y es campeón del Clausura de Liga Nacional

Motagua se coronó campeón del Clausura 2026 tras vencer a Marathón en una dramática tanda de penales que terminó 4-2, luego de que la serie global llegara emparejada tras el 1-1 de la ida. En el estadio Nacional se vivió una final intensa donde, a pesar del desenlace desde los doce pasos, los 120 minutos tuvieron al cuadro azul como claro dominador, sin lograr romper la resistencia verdolaga.