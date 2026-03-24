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Honduras ya trabaja en Segovia para su duelo amistoso ante Perú

Los jugadores de la Selección Nacional fueron recibidos en un hotel de 4 estrellas en Los Ángeles San Rafael, Segovia. Tras su llegada temprana, se preparan para entrenar a las 5:00 p.m., iniciando oficialmente la fase de preparación bajo la supervisión del cuerpo técnico.

  • Actualizado: 24 de marzo de 2026 a las 11:26
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