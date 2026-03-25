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Rubén Matamoros: "Ocultaba mi dolor detrás de una sonrisa"

Rubén Matamoros relata cómo han sido los años posteriores al accidente que le cambió la vida y reconoce que por mucho tiempo le costó encontrar un norte junto a sus hijos.

  • Actualizado: 25 de marzo de 2026 a las 13:50
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