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Locura en Brasil tras la convocatoria de Neymar al Mundial 2026

Tras varias semanas de especulaciones, Carlo Ancelotti tomó una decisión y llevará a Neymar al Mundial 2026. ¿Estás de acuerdo con la inclusión del futbolista del Santos? #Mundializate

  • Actualizado: 19 de mayo de 2026 a las 10:41
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