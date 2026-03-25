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Rubén Matamoros dice que muchas personas le dieron la espalda cuando más los necesitaba

El exjugador de Motagua y Olimpia, Rubén Matamoros, se sinceró con EL HERALDO y mencionó que muchas personas con las que esperaba contar en el momento más difícil de su vida no esrtuvieron a su lado.

  • Actualizado: 25 de marzo de 2026 a las 15:51
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