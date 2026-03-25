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Rubén Matamoros relata el momento en que escuchó la voz de Dios diciéndole que entregara la vida de su hijo
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Actualizado: 25 de marzo de 2026 a las 12:37
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