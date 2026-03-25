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Rubén Matamoros relata el momento en que escuchó la voz de Dios diciéndole que entregara la vida de su hijo

Rubén Matamoros relató como fue el momento en que escuchó la voz de Dios diciéndole "entrégamelo" mientras su hijo menor agonizaba en la sala de un hospital.

  • Actualizado: 25 de marzo de 2026 a las 12:37
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