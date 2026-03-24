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Denil Maldonado llama a la afición a apoyar a la Selección de Honduras

El defensor de la Selección Nacional, Denil Maldonado, pidió a los hinchas que llenen las gradas en el próximo partido. Aseguró que su recuperación de la lesión avanza y que está completamente enfocado en aportar al equipo para conseguir un triunfo que enorgullezca a todo el país.

  • Actualizado: 24 de marzo de 2026 a las 11:24
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