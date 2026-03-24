Leandro Padilla celebra su primer llamado a la Bicolor

Leandro Padilla se une a la Selección de Honduras con entusiasmo y ganas de mostrar su talento. El delantero, incluido en la primera lista del DT Francisco Molina, expresó su alegría por vestir la camiseta nacional y su deseo de tener minutos frente a Perú, invitando también a la afición hondureña que reside en España a apoyar al equipo en esta nueva etapa.