X recupera la normalidad tras sufrir una caída en varios países

Madrid, España.-La red social X, antes Twitter, ha recuperado la normalidad sobre las 15.30 horas (14.30 GMT) de este lunes tras sufrir una hora antes una caída en diversos países, incluidos Estados Unidos, España y Colombia, por causas todavía desconocidas.

Los usuarios de la red social habían comunicado a la página Downdetector problemas con el servicio tanto en la aplicación móvil como en su versión web, según los reportes remitidos al sitio en el momento de la incidencia.

Al acceder a la red social e intentar recargar la página, X aseguraba que "los 'posts' no se están cargando en este momento" y pedía intentarlo de nuevo, aunque no funciona.