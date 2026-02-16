  1. Inicio
X recupera la normalidad tras sufrir una caída en varios países

Al acceder a la red social e intentar recargar la página, X aseguraba que "los 'posts' no se están cargando en este momento" y pedía intentarlo de nuevo

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 09:00
La red social estuvo caída varios minutos, según lo reportado por los usuarios.

 Foto: EFE

Madrid, España.-La red social X, antes Twitter, ha recuperado la normalidad sobre las 15.30 horas (14.30 GMT) de este lunes tras sufrir una hora antes una caída en diversos países, incluidos Estados Unidos, España y Colombia, por causas todavía desconocidas.

Los usuarios de la red social habían comunicado a la página Downdetector problemas con el servicio tanto en la aplicación móvil como en su versión web, según los reportes remitidos al sitio en el momento de la incidencia.

Al acceder a la red social e intentar recargar la página, X aseguraba que "los 'posts' no se están cargando en este momento" y pedía intentarlo de nuevo, aunque no funciona.

A las 14.52 horas (hora de Europa), Downdetector destacaba casi 4.000 informes de usuarios españoles que habían reportado problemas en el servicio, mientras que, en el caso de clientes estadounidenses, esa cifra ascendía a más de 40.000.

Esta incidencia también se había detectado en Grok, el 'chatbot' de inteligencia artificial generativa desarrollado por xAI y en el que usuarios españoles, estadounidenses y distintos países de Latinoamérica señalan que ha dejado de funcionar con normalidad.

Pese a la recuperación del servicio, la red social X no ha realizado todavía comentarios respecto a los problemas técnicos en su plataforma.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

