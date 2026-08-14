HONOR Robot Phone: El smarthone impulsado con IA y movimiento robótico

Tegucigalpa, Honduras. HONOR presentó oficialmente el Robot Phone, un smartphone que incorpora un sistema de movimiento mecánico para la cámara, funciones impulsadas por inteligencia artificial (IA) y herramientas de imagen desarrolladas en colaboración con ARRI, compañía alemana especializada en tecnología cinematográfica. Según HONOR, se trata del smartphone más viral del 2026 y busca ampliar las posibilidades de creación audiovisual desde un teléfono móvil mediante un gimbal mecánico motorizado y funciones de procesamiento de imagen y video.

"El futuro no se trata simplemente de tener más píxeles. Se trata de control. Se trata de empoderar a los creadores para capturar imágenes hermosas", dijo David Bermbach, director de Producto de ARRI. El ejecutivo agregó: "Venimos de industrias diferentes, pero compartimos una misma ambición: expandir lo que los creadores pueden lograr con las herramientas que llevan consigo todos los días".



Así funciona el HONOR Robot Phone

El dispositivo integra un sistema mecánico 4DoF y el gimbal de titanio de HONOR. De acuerdo con la información proporcionada por la compañía, este mecanismo fue desarrollado mediante 60 procesos de manufactura e incorpora más de 100 componentes de precisión y más de 100 patentes. El gimbal de titanio, de 2.6 gramos, y el motor HONOR Super Steel Flip Motor permiten el movimiento y posicionamiento de la cámara dentro del dispositivo. El Robot Phone cuenta con una cámara principal de 200 MP, con gimbal de titanio, sensor de 1/1.28 pulgadas y apertura f/1.6. También incorpora una cámara de teleobjetivo periscópico de 200 MP.

En el apartado de imagen, el teléfono combina ARRI LogC3, ARRI Wide Gamut 3 y ARRI Looks con el chip de imagen HONOR H1 Image Chip. El procesamiento de video incluye funciones de reducción anticipada de ruido, según la compañía. HONOR también señala que el dispositivo incorpora herramientas destinadas a facilitar el flujo de trabajo entre la captura desde el teléfono y procesos de edición y posproducción. Otra de sus características es el control de movimiento impulsado por IA, con el que el fabricante busca convertir el teléfono en una herramienta de filmación con funciones autónomas. El brazo de la cámara permite diferentes modos de movimiento y está diseñado para facilitar la captura de tomas estabilizadas y dinámicas. En cuanto al rendimiento, el teléfono incorpora un sistema de enfriamiento diseñado para gestionar la temperatura durante tareas de procesamiento de IA, fotografía, video y multitarea. La pantalla ofrece una frecuencia de actualización adaptable de 1 a 120 Hz y un brillo máximo declarado de 6,800 nits.



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