HONOR Magic7 Lite: un nuevo estándar de resistencia

Ahora, ¿qué hay del rendimiento y duración de la batería? Qualcomm se ha centrado intensamente en sus chipsets móviles de gama alta últimamente, por lo que HONOR no tuvo muchas opciones para los componentes internos del Magic7 Lite. Optó por el mismo procesador Snapdragon 6 Gen 1 que el Magic6 Lite, acompañado de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

Esto supone un aumento de 1300 mAh con respecto al modelo del año pasado y casi un 20 % más de capacidad en comparación con rivales occidentales que alcanzan un máximo de 5000 mAh.

Como era de esperar, esto significa que el teléfono puede ofrecer cómodamente dos días completos de uso antes de necesitar una recarga. En el modelo anterior, esto requería evitar juegos que consumen mucha batería y activar los modos de ahorro de energía; aplicando la misma estrategia aquí, se pueden alcanzar hasta tres días de autonomía.

HONOR ha conseguido no solo que su móvil sea visualmente atractivo, sino también cómodo en la mano, gracias a que es especialmente ligero: solo 180 gramos. Su cuerpo redondeado y bien equilibrado transmite la sensación de que nos encontramos en gama alta gracias al diseño de su trasera. Los marcos son de plástico, pero no le restan a la experiencia.

Como dispositivo del segmento gama media, es posible que piense que la cámara se verá muy comprometida, pero en realidad, HONOR ha incluido una cámara de muy buena calidad con estabilización óptica de imagen y, para video, estabilización electrónica de imagen.

Con su resolución de 108 megapíxeles y su agrupamiento de píxeles 9 en 1, se capturan suficientes datos para permitir un zoom sin pérdida de 3x (con un zoom máximo de 10x digitalmente y utilizando IA para mejorar los detalles), a veces con buenos resultados y a veces no tanto. Siempre he recomendado no utilizar el zoom digital y, si necesitas obtener ese primer plano adicional, es mucho mejor utilizar después algún software de imágenes para mejorarlo.