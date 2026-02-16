¿Se cayó? Usuarios reportaron interrupción general en X este lunes

San Francisco, Estados Unidos.- Una interrupción de varios minutos afectó a X/Twitter desde la madrugada hasta media mañana del lunes (16 de febrero), con miles de usuarios reportando problemas para acceder al sitio web.

La red social sí se cargaba; sin embargo, solo se mostraba el logotipo de X, sin que se cargaran las publicaciones de los perfiles.

El problema comenzó alrededor de las 5:22 a. m., según informes de Downdetector, con casi 100,000 reportes enviados a las 5:45 a. m. mientras que hasta las 7:30 a.m. a algunos usuarios les seguía sin cargar.