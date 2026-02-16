  1. Inicio
  2. · Utilidad
  3. · Tecnología

¿Se cayó? Usuarios reportaron interrupción general en X este lunes

Según Downdetector, el fallo inició a las 5:22 a. m. y alcanzó casi 100,000 reportes a las 5:45 a. m., extendiéndose hasta media mañana

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 08:24
¿Se cayó? Usuarios reportaron interrupción general en X este lunes

Fotografía de archivo que muestra a un usuario mientras sostiene un teléfono móvil que muestra el logotipo 'X' frente a la página principal de Twitter, en Los Ángeles, California (EE.UU.). EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

 Foto: EFE

San Francisco, Estados Unidos.- Una interrupción de varios minutos afectó a X/Twitter desde la madrugada hasta media mañana del lunes (16 de febrero), con miles de usuarios reportando problemas para acceder al sitio web.

La red social sí se cargaba; sin embargo, solo se mostraba el logotipo de X, sin que se cargaran las publicaciones de los perfiles.

El problema comenzó alrededor de las 5:22 a. m., según informes de Downdetector, con casi 100,000 reportes enviados a las 5:45 a. m. mientras que hasta las 7:30 a.m. a algunos usuarios les seguía sin cargar.

Apple lanzará iPhone 17e este 2026; ¿habrá debut del 18?

Actualmente, se desconoce la causa de la interrupción en la plataforma, antes conocida como Twitter.

Esta incidencia también se había detectado en Grok, el 'chatbot' de inteligencia artificial generativa desarrollado por xAI y en el que usuarios españoles, estadounidenses y distintos países de Latinoamérica señalan que ha dejado de funcionar con normalidad.

Pese a la recuperación del servicio, la red social X no ha realizado todavía comentarios respecto a los problemas técnicos en su plataforma.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias