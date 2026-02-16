¿Se cayó? Usuarios reportaron interrupción general en X este lunes

San Francisco, Estados Unidos.- Una interrupción de varios minutos afectó a X/Twitter desde la madrugada hasta media mañana del lunes (16 de febrero), con miles de usuarios reportando problemas para acceder al sitio web.
La red social sí se cargaba; sin embargo, solo se mostraba el logotipo de X, sin que se cargaran las publicaciones de los perfiles.
El problema comenzó alrededor de las 5:22 a. m., según informes de Downdetector, con casi 100,000 reportes enviados a las 5:45 a. m. mientras que hasta las 7:30 a.m. a algunos usuarios les seguía sin cargar.
Actualmente, se desconoce la causa de la interrupción en la plataforma, antes conocida como Twitter.
Esta incidencia también se había detectado en Grok, el 'chatbot' de inteligencia artificial generativa desarrollado por xAI y en el que usuarios españoles, estadounidenses y distintos países de Latinoamérica señalan que ha dejado de funcionar con normalidad.
Pese a la recuperación del servicio, la red social X no ha realizado todavía comentarios respecto a los problemas técnicos en su plataforma.