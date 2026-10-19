Reconocimiento facial con IA podría ayudar a personalizar tratamientos contra el cáncer

Tegucigalpa, Honduras.- Un equipo de investigadores ha logrado desarrollar varias herramientas de reconocimiento facial basadas en inteligencia artificial (IA) que pueden ayudar a los médicos a evaluar la edad biológica de los pacientes de cáncer y el riesgo de supervivencia para guiar los mejores tratamientos personalizados. Investigadores del Mass General Brigham de Estados Unidos crearon 'FAHR-Face' (Foundation Artificial Intelligence for Health Recognition), un modelo de inteligencia artificial de gran tamaño entrenado con más de 40 millones de imágenes faciales que permite analizar fotografías faciales simples y determinar indicadores clave de la salud de una persona. Hoy han publicado los resultados de su trabajo en Lancet Digital Health.

A partir de esa herramienta, los científicos desarrollaron otras dos complementarias: 'FAHR-FaceAge', que estima la edad biológica de un paciente con mayor precisión que los algoritmos de estimación de edad anteriores, y 'FAHR-FaceSurvival', que predice directamente los resultados de supervivencia en pacientes con cáncer a partir de una fotografía facial. Los investigadores han señalado en el resumen facilitado por este centro que a medida que la población envejece, los médicos necesitan mejores maneras de estimar la reserva física y la fragilidad antes de recomendar tratamientos intensivos como la radioterapia, la cirugía o una terapia sistémica. El objetivo, han subrayado, es lograr que la evaluación de la salud basada en fotografías faciales sea "más cuantitativa, consistente y escalable", de modo que pueda respaldar las decisiones de tratamiento personalizadas pero nunca sustituir el criterio médico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La combinación de las dos herramientas medidas mejoró aún más el ajuste del modelo de supervivencia en una cohorte de validación externa de pacientes con cáncer, y cada algoritmo se basó en distintas partes del rostro para realizar las predicciones respectivas de edad y riesgo de mortalidad.