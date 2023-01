Estas son las nuevas actualizaciones de WhatsApp para este 2023

El nuevo modo multidispositivo de WhatsApp es muy útil, puesto que no necesitas mantener el celular encendido y conectado, y además puedes utilizarlo hasta en cuatro dispositivos.

Para hablar con alguien en WhatsApp se debe compartir el número de teléfono, pero esto no debería ser estrictamente necesario si se permitiera configurar la visiblidad del número de teléfono u optar por otro modo de identificar las cuentas, como con un nombre de usuario.

Los mensajes de WhatsApp están cifradas y las opciones de privacidad han mejorado últimamente, permitiendo elegir quien puede ver cuando se está en línea, pero toda esta privacidad no significa nada si el número de teléfono sigue siendo visible para todo el mundo con quien chateas. Especialmente, si WhatsApp quiere expandirse más allá de familia y amigos, con funciones como las Comunidades.

Muy relacionado con el punto anterior, un ejemplo de cómo WhatsApp podría dejarnos ocultar selectivamente nuestro número de teléfono de desconocidos sería implementando nombres de usuario como alternativas a los números de teléfono. La cuenta sigue vinculada a un número de teléfono, pero este no tiene por qué ser visible para todas las personas con las que chateamos.

Durante años WhatsApp ha promovido la facilidad de empezar una conversación con cualquier persona a partir de su número de teléfono, pero con miles de millones de usuarios, es un buen momento de plantearse si es necesario que siga siendo así o se puede dar algo más de control a los usuarios sobre quién puede o no chatear con ellos, y quién puede o no ver sus números de teléfono. Los nombres de usuario son una buena alternativa para ello, y Telegram no solo los tiene, sino que los subas.