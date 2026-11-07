El iPod cumple 25 años: el dispositivo que cambió la historia de la música

California, Estados Unidos.- El 10 de noviembre de 2001, las pocas tiendas exclusivas de Apple existentes y un puñado de distribuidores autorizados comenzaron a entregar a los primeros compradores una discreta caja blanca de diseño minimalista. Dentro venía un aparato no más grande que una baraja de cartas, con frontal de policarbonato blanco y trasera de acero inoxidable pulido. Hacía apenas dieciocho días, en el modesto auditorio Town Hall de Cupertino, Steve Jobs había prometido lo que parecía un imposible técnico: “mil canciones en tu bolsillo”.

Eran tiempos difíciles: Estados Unidos aún intentaba asimilar el trauma del 11 de septiembre, la burbuja de las puntocom acababa de estallar y el sector tecnológico vivía sumido en la incertidumbre. Hoy, a un cuarto de siglo de aquel lanzamiento, el tiempo permite evaluar el cambio que supuso para la sociedad. Porque aquel reproductor no solo sacó a Apple del abismo financiero, sino que derribó el reinado del disco físico, plantó cara a la piratería, inauguró la era de la música digital y sentó las bases sobre las que, años más tarde, nacería el iPhone. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El mercado caótico de una industria en llamas

Para entender el golpe sobre la mesa musical que supuso el iPod hay que regresar al convulso tablero del sector a comienzos de los 2000. La popularización del formato MP3 y el auge de plataformas de intercambio entre pares como Napster tenían contra las cuerdas a las grandes discográficas. Así, millones de usuarios descargaban canciones en casa para grabarlas en discos compactos, mientras los sellos respondían con demandas judiciales masivas en lugar de plantear alternativas reales de negocio.

Por aquel entonces, la música portátil era un terreno de frustraciones dividido en dos opciones poco convincentes: por un lado, diminutos reproductores de memoria flash limitada que permitían albergar entre 10 y 15 temas a calidad aceptable. Por el otro, aparatos con disco duro como el Creative Nomad Jukebox, auténticos ladrillos de casi medio kilo que abultaban como un lector de CD convencional y cuya batería se agotaba en apenas un par de horas. Steve Jobs retrató el panorama con crudeza en aquella sobria cita de octubre: las alternativas eran “grandes y toscas” o “pequeñas e inservibles”. Y sentenció el inicio de una nueva etapa asegurando que “escuchar música nunca volverá a ser lo mismo”.

Un milagro en tan solo 290 días

En enero de 2001, la compañía de la manzana ya había estrenado la primera versión de iTunes en Macintosh. Sin embargo, no tardaron en entender que el programa no bastaba por sí solo: faltaba una conexión fluida entre el ordenador y los oídos de la gente. La creación del iPod fue, por tanto, una de las carreras contrarreloj más intensas de la tecnología reciente. La mecha se encendió en febrero de 2001, cuando Jon Rubinstein, responsable de hardware de Apple, viajó a Tokio para reunirse con los proveedores habituales de la compañía. En un encuentro de rutina, los ingenieros de Toshiba le mostraron un componente huérfano con el que no sabían muy bien qué hacer: un disco duro en miniatura de apenas 1.8 pulgadas y 5 gigabytes de capacidad. Rubinstein vio al instante la pieza que faltaba en el tablero. De regreso en California, convenció a Steve Jobs para atar en exclusiva los derechos de aquel disco y fichó como consultor a Tony Fadell, un ingeniero que llevaba tiempo intentando colocar en la industria, sin éxito, la idea de un reproductor digital. Apenas 290 días después de los primeros bocetos, el dispositivo ya estaba listo para su venta masiva. El aparato presumía de un nivel de diseño y ergonomía insólitos para la época: medía 10.2 por 6.1 centímetros, tenía un grosor de 1.98 centímetros y pesaba solo 184 gramos. Bajo la carcasa escondía el disco de 5 gigabytes de Toshiba, una batería de iones de litio con 10 horas de autonomía continua y 32 megabytes de memoria RAM, que permitía precargar hasta 20 minutos de audio para que la música no sufriera cortes ante los baches y el movimiento cotidiano.

Escepticismo inicial y dardos internautas

A pesar de su elegancia, el desembarco del iPod en las tiendas aquel 10 de noviembre de 2001 estuvo lejos de ser un camino de rosas. Salía al mercado por 399 dólares, un precio astronómico para un reproductor de música en un contexto de depresión económica. A ello se sumaba otra limitación técnica: solo funcionaba conectado a ordenadores Mac con sistema operativo Mac OS 9.2 o Mac OS X 10.1, una condición que reducía su público potencial a menos del 5% de los usuarios de ordenadores de todo el mundo. Los expertos y los foros de tecnología no tardaron en manifestar su frialdad. El conocido portal informático Slashdot colgó el mismo día del anuncio una de las valoraciones más recordadas y fallidas de la era digital. Su creador, Rob Malda, fusiló el dispositivo con un veredicto implacable: “Sin conexión inalámbrica. Menos espacio que un Nomad. Patético”. La experiencia de quienes lo tuvieron entre las manos, sin embargo, contaba otra historia.

La sincronización automática mediante iTunes dejaba atrás el engorroso manejo de carpetas, programas y controladores: un simple cable bastaba para actualizar toda la música de forma transparente. Los números terminaron respaldando la apuesta. Antes de despedir el año 2001, Apple había despachado unas 125,000 unidades, superando sus propios pronósticos y demostrando que había un mercado dispuesto a pagar por una funcionalidad sencilla vestida con un diseño premium.

La democratización de la música digital

El gran salto del iPod no llegó por casualidad, sino tras dos giros estratégicos que rompieron con el habitual celo proteccionista de Steve Jobs entre 2002 y 2003. En julio de 2002, Apple dio su primer paso hacia territorio ajeno lanzando modelos compatibles con Windows a través de la aplicación Musicmatch Jukebox. Pero el golpe definitivo llegaría poco más de un año después, en octubre de 2003, al estrenar iTunes de forma nativa para Windows, abriéndose de par en par al 95% restante del mercado informático mundial. Al mismo tiempo, el 28 de abril de 2003, Jobs logró sentar a la mesa a las cinco grandes multinacionales del disco (Warner, Universal, Sony, BMG y EMI), a las que convenció de inaugurar la iTunes Music Store. Y es que la fórmula planteaba una salida salomónica frente a la piratería: temas sueltos a 99 centavos de dólar, sin tarifas mensuales obligatorias y con descarga directa a golpe de un solo click. Aquella propuesta sacudió los cimientos del negocio. Las discográficas temían que trocear las canciones enterraran el formato disco compacto (donde el público pagaba hasta 18 dólares por un par de sencillos conocidos y una decena de temas de relleno), pero enfrente solo tenían la sangría imparable de las descargas no autorizadas. Sin embargo, las cifras disiparon el miedo en cuestión de días: la tienda despachó más de un millón de canciones en su primera semana de vida. Nacía así una simbiosis redonda donde la plataforma digital abastecía al reproductor y el dispositivo aseguraba la fidelidad de los usuarios dentro del ecosistema de Apple.

El ícono pop que engendró al “podcast”

Hacia mediados de la década de los 2000, el dispositivo dejó atrás la etiqueta de simple reproductor electrónico para erigirse en un auténtico fenómeno sociocultural. Pasear por los andenes del metro de Nueva York, Tokio o Londres luciendo los icónicos auriculares blancos se convirtió en la declaración estética de quienes formaban parte del futuro. Su huella caló tan hondo en la comunicación que alumbró incluso nuevos formatos informativos. De la unión natural entre las palabras “iPod” y “broadcasting” nació el término “pódcast”, germen de una industria sonora que, un cuarto de siglo después sigue gozando de plena vigencia. Además, para conquistar todos los bolsillos y estilos de vida, la familia no tardó en multiplicarse: en 2004 debutó el iPod Mini con su acabado en aluminio, en 2005 llegaron el diminuto iPod Shuffle (que prescindía de pantalla para consagrarse a la reproducción aleatoria) y el estilizado iPod Nano, y ya en 2007 vio la luz el iPod Touch, adoptando la pantalla táctil del nuevo teléfono móvil de la marca.

Un caballo de troya llamado “iPhone”

Durante sus más de dos décadas de vida comercial, la saga iPod acumuló unas ventas estimadas de más de 450 millones de unidades en todo el planeta. Su momento dorado llegó en el ejercicio fiscal de 2006, cuando el reproductor aportó casi el 40% de los ingresos globales de Apple. Aquel tirón no solo salvó a una histórica marca de ordenadores que coqueteaba con la quiebra, sino que la encumbró como el titán indiscutible de la electrónica moderna.