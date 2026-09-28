HONOR 600: estas son sus principales características, precio y disponibilidad en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. ¡Ya está en Honduras! El HONOR 600 se suma a la oferta de teléfonos inteligentes disponible, con una propuesta que combina una pantalla AMOLED, cámaras de alta resolución, conectividad 5G y una amplia capacidad de almacenamiento. El dispositivo cuenta con una pantalla AMOLED de 6.57 pulgadas, diseñada para ofrecer una experiencia de visualización con colores definidos y una tasa de refresco de hasta 120 Hz, características orientadas tanto al consumo de contenido multimedia como al uso cotidiano. En el apartado fotográfico, el HONOR 600 incorpora una cámara principal de 200 megapíxeles, acompañada por otras herramientas de fotografía. En la parte frontal integra una cámara de 50 MP para selfies y videollamadas.

El teléfono funciona con el procesador Snapdragon 7 Gen 4 y ofrece conectividad 5G, lo que permite aprovechar redes móviles de nueva generación en los mercados donde este servicio está disponible. Además, incorpora el sistema operativo MagicOS 10 basado en Android 16. En cuanto a almacenamiento, el modelo contempla configuraciones de hasta 512 GB, mientras que la versión comercializada en Honduras incluye 8 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno, una capacidad destinada a usuarios que requieren espacio para fotografías, videos, aplicaciones y otros archivos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El HONOR 600 y su versión superior el HONOR 600 Pro están disponibles en el mercado hondureño con un precio de lanzamiento de L 24,499.00 para el modelo estándar y L 34,999.00 para el modelo Pro. El precio y la disponibilidad pueden variar dependiendo de la tienda, promociones o existencia del producto. Otro de los aspectos destacados del equipo es su batería, diseñada para ofrecer autonomía durante la jornada. El dispositivo también incorpora tecnologías de carga rápida para reducir el tiempo necesario para recuperar energía.

El HONOR 600 cuenta además con certificaciones de resistencia al agua y al polvo IP68, IP69 e IP69K, de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Estas características brindan protección adicional frente a determinadas condiciones de exposición, aunque no significan que el teléfono sea completamente inmune a daños.

Características principales