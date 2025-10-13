  1. Inicio
¿Cómo seguir a EL HERALDO en Discover? Paso a paso para configurarlo desde tu celular

Sigue a EL HERALDO en Google Discover y mantente informado con noticias confiables sin necesidad de entrar a buscadores ni redes sociales

  • 13 de octubre de 2025 a las 11:35
Esta nueva actualización para los usuarios, representa una forma sencilla y práctica de mantenerse informados, para los medios, una oportunidad para llegar de forma directa y constante a sus audiencias.

 Foto: EH

Tegucigalpa, Honduras.- La función "seguir" de Google Discover está habilitada desde septiembre y permite priorizar contenido de EL HERALDO que más interesan al usuario en el feed de contenido personalizado.

Hasta hace poco, Discover seleccionaba la información en función de gustos del usuario y búsquedas previas. Con esta actualización, puede decidir qué medios ver primero, fortaleciendo la relación con marcas periodísticas de confianza como EL HERALDO.

EL HERALDO lidera presencia hondureña en IA Product Lab de la SIP y Google

Además, se integran plataformas como X, Instagram y YouTube Shorts, consolidando un solo espacio para acceder tanto a noticias como a tendencias digitales en tiempo real.

Beneficios de seguir a EL HERALDO en Discover

Los usuarios tendrán acceso directo a información verificada, actualizada y relevante. El algoritmo de Discover mostrará con mayor frecuencia los artículos del medio, lo que significa que podrás mantenerte informado con solo deslizar tu pantalla.

Entre los contenidos destacados que podrás ver en tu feed están:

- Investigaciones y análisis de actualidad

- Cortes de energía y calendario de distribución de agua

- Deportes y entretenimiento

- Noticias de Tegucigalpa y Honduras

- Noticias internacionales

- Noticias utilitarias de tecnología, salud y belleza

Las noticias de EL HERALDO en Discover son investigaciones, deportes, notas de servicio y demás.

 (Foto: EH)

Paso a paso para activar EL HERALDO en Google Discover

- En Android, desliza a la izquierda de la pantalla de inicio
En iPhone, abre la app de Google

- Inicia sesión con la cuenta de Google
- Desplázate hasta encontrar una noticia de EL HERALDO
- Toca el botón "seguir" en la esquina superior derecha

Si aún no aparece contenido, haz clic en el perfil EL HERALDO en Discover

Cesia Paguada
Cesia Paguada
Periodista

Analista SEO de Grupo OPSA y redactora de actualidad. Licenciada en Lenguas Extranjeras con orientación en Inglés y licenciada en Periodismo por la UNAH. Máster en Search Engine Optimization de IEBS Digital School de España.

Ver más
