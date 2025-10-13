¿Cómo seguir a EL HERALDO en Discover? Paso a paso para configurarlo desde tu celular

Tegucigalpa, Honduras.- La función "seguir" de Google Discover está habilitada desde septiembre y permite priorizar contenido de EL HERALDO que más interesan al usuario en el feed de contenido personalizado.
Hasta hace poco, Discover seleccionaba la información en función de gustos del usuario y búsquedas previas. Con esta actualización, puede decidir qué medios ver primero, fortaleciendo la relación con marcas periodísticas de confianza como EL HERALDO.
Además, se integran plataformas como X, Instagram y YouTube Shorts, consolidando un solo espacio para acceder tanto a noticias como a tendencias digitales en tiempo real.
Beneficios de seguir a EL HERALDO en Discover
Los usuarios tendrán acceso directo a información verificada, actualizada y relevante. El algoritmo de Discover mostrará con mayor frecuencia los artículos del medio, lo que significa que podrás mantenerte informado con solo deslizar tu pantalla.
Entre los contenidos destacados que podrás ver en tu feed están:
- Investigaciones y análisis de actualidad
- Cortes de energía y calendario de distribución de agua
- Deportes y entretenimiento
- Noticias de Tegucigalpa y Honduras
- Noticias internacionales
- Noticias utilitarias de tecnología, salud y belleza
Paso a paso para activar EL HERALDO en Google Discover
- En Android, desliza a la izquierda de la pantalla de inicio
En iPhone, abre la app de Google
- Inicia sesión con la cuenta de Google
- Desplázate hasta encontrar una noticia de EL HERALDO
- Toca el botón "seguir" en la esquina superior derecha
Si aún no aparece contenido, haz clic en el perfil EL HERALDO en Discover