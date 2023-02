Cómo enfrentar la soledad en este San Valentín

En segundo lugar, tenemos a quienes viven su soltería como un problema porque llevan tiempo buscando iniciar una relación de pareja y no se ven capaces de ello; en este caso, el malestar no está asociado a la pérdida, sino más bien a problemas de autoestima y en algunos casos a la envidia generada por quienes parecen ser felices en un matrimonio o noviazgo.

Ante estas emociones la solución pasa por tener en cuenta tanto el contexto en el que vivimos, el contexto en el que hemos vivido, y nuestras características personales. Y precisamente porque lo mejor es poner el foco en la experiencia de cada individuo, la manera más eficaz de abordar estos casos consiste en ir a psicoterapia, dado que los profesionales de la psicología estudian las particularidades de cada paciente. Ahora bien, si por el momento no se plantea dar este paso o quiere combinarlo con una ayuda extra, sigua estos consejos a modo de pautas y recomendaciones generales.

En primer lugar, es importante que no llegue a la conclusión de que el malestar emocional generado por un día de San Valentín a solas puede ser superado negando ese malestar, haciendo como si no existiera. Eso solo le llevará a sentirse peor por la frustración de no ser capaz de bloquear ese sentimiento ni los pensamientos intrusivos asociados a la soledad no deseada o a la nostalgia por una relación que ya terminó.