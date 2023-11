¿Cómo actuar si su hijo le dice que es homosexual?

Enterarse temprano o más tarde no supone casi ninguna diferencia, el hecho está ahí, y hay que asumirlo de la mejor manera posible.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Que su hijo o hija sea homosexual no es algo para lo que todos los padres están listos.

Escobar señala que es esencial que los padres no divulguen de manera “innecesaria” o “insensible” esta información a otros miembros de la familia o amigos, sin el conocimiento del hijo, porque “puede resultar perjudicial”.

No subestime la posibilidad de buscar apoyo psicológico “para procesar sus propias emociones y aprender estrategias para brindar un entorno de apoyo”.

Errores que no debe cometer

No actúe al calor del momento si la noticia le ha impactado negativamente. Lo que diga no podrá ser borrado. Hable desde la comprensión y no desde la molestia. Aquí algunas recomendaciones del psicólogo Antonio Escobar.

Negación. Los padres deben abstenerse de reaccionar con negación, rechazo o desaprobación, ya que esto puede herir profundamente al hijo y minar su autoestima.