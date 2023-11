Una autoestima baja sabotea la vida sexual

“Tenemos que recordar que la autoestima es la percepción, valoración y apreciación que cada persona tiene respecto a sí misma, tiene mucho que ver con aceptación, confianza y respeto. Las personas con baja autoestima son inseguras y esto repercute en gran medida en su sexualidad, ya que no les permite disfrutarla, ni vivirla a plenitud”, señala la psiquiatra Gabriela Castillo.

Si no se siente cómoda con su desnudez, si para tener sexo apaga la luz, si cree que su pareja le va a rechazar por no tener el cuerpo perfecto, si considera que para disfrutar una sexualidad a plenitud debe tener el cuerpo de una modelo, entonces usted se está autosaboteando y negándose la oportunidad de disfrutar su sexualidad.

Al respecto, Castillo destaca que lo primero que tiene que hacer es valorarse y no compararse, además “librarse de estereotipos, decir ‘no’ si algo no le gusta, atreverse a practicar cosas nuevas y buscar ayuda profesional”.

Pero no todo está perdido, usted puede romper ese ciclo y fortalecer su amor propio, pero, ¿cómo lograrlo?

Es por ello que si la percepción que tiene de sí misma es negativa, el impacto en su vida sexual se manifiesta, según la experta, con una disminución del deseo sexual , “falta de iniciativa a la hora de tener relaciones sexuales, dificultad para desnudarse frente a su pareja, dificultad para llegar al orgasmo, sentimientos de no ser suficiente para excitar a su pareja y poca lubricación”.

¿Qué no debería hacer como pareja?

Si su pareja tiene baja autoestima y esto también le afecta a usted al no tener una relación plena en todos los aspectos, la psiquiatra Gabriela Castillo señala los errores que no debe cometer ante esto.

1. No juzgue. Si nota que su pareja no se siente segura con su cuerpo, no la juzgue ni minimice sus emociones.

2. No exija. En lugar de ponerse a exigir o cuestionar, trate de comprender y ser una compañía empática.

3. No culpe. Culpar a su pareja por no tener una vida sexual como lo espera, no es la vía correcta, sea realista y conviértase en un apoyo.