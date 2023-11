Hombres bajo estrés laboral con mayor riesgo a enfermedades cardíacas

Tegucigalpa, Honduras. Un reciente estudio publicado en el Journal of the American Heart Association, Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes, reveló que los hombres que experimentan estrés laboral y se sienten subestimados en sus trabajos tienen el doble de probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas potencialmente mortales.

Este hallazgo proviene de una investigación de casi dos décadas llevadas a cabo por un equipo de científicos canadienses.

El estudio, liderado por Mathilde Lavigne-Robichaud de la Unidad de Investigación sobre Salud de la Población y Prácticas Óptimas de Salud del Centro de Investigación CHU de Québec-Université Laval en Quebec, Canadá, analizó a 6,465 trabajadores administrativos, tanto hombres como mujeres, durante un periodo de 18 años, desde el año 2000 hasta 2018, y que no tenían antecedentes de enfermedades cardiovasculares.