Maquillaje metalizado: cómo aplicarlo en ojos, labios y mejillas

Tegucigalpa, Honduras.- Tras varias temporadas dominadas por los tonos pálidos y el maquillaje apenas perceptible, los pigmentos metálicos regresan a la belleza. Las pasarelas de Nueva York y París de la colección primavera 2027 confirmaron el regreso de la plata y el oro, con acabados de aspecto pulido y futurista que sirven tanto para los ojos como para los labios o el iluminador. La propuesta no remite a la estética de 2016 ni al exceso de purpurina asociado a los festivales. Los equipos de maquillaje presentaron los reflejos metálicos como una textura que modela el rostro, subraya el movimiento y aporta un detalle lúdico incluso a un trazo sencillo.

Las propuestas de las pasarelas

En Altuzarra, el diseño de los párpados se basó en líneas gráficas de pigmento plateado y bronce, de trazo preciso. Alexander McQueen llevó el concepto al cabello, con detalles metálicos que lo trataron como plata líquida. Harris Reed optó por un colorete que combinaba rosa cálido y tonos metalizados, capaz de captar la luz de un modo que las fórmulas cremosas convencionales no logran. Dior, por su parte, sustituyó el pigmento negro por purpurina plateada en un delineado de gato clásico. El denominador común es que los metálicos dejan de ser exclusivos de Nochevieja o de las fiestas temáticas y pasan a formar parte del maquillaje cotidiano. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Cómo llevarlo sin excesos