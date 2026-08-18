Hábitos diarios para proteger tu hígado

Tegucigalpa Honduras.- ¿Sabía que su hígado “conversa” todos los días con su intestino y con billones de bacterias que viven en él? Esa comunicación constante es la clave de una buena salud metabólica. El hígado es el principal órgano detoxificador del cuerpo, pero su eficacia depende de la relación que mantiene con el intestino y con la microbiota intestinal, con los que conforma un eje biológico vital que influye en la digestión, el metabolismo de grasas y azúcares, el equilibrio del pH y la eliminación de toxinas.

El gran filtro

El hígado es el órgano interno más grande del cuerpo, ubicado en la parte superior derecha del abdomen. Cumple un papel fundamental en el metabolismo de los nutrientes.

Funciona como una verdadera central química depuradora, decisiva frente a los elementos patógenos presentes en la comida, la ropa o el aire, capaz de neutralizar tanto las toxinas generadas dentro del cuerpo como las de origen externo.

Cuando la disbiosis, el estrés oxidativo y la sobrecarga de tóxicos desbordan el funcionamiento hepático, favorecen enfermedades como el hígado graso no alcohólico —la principal causa de enfermedad hepática crónica en el mundo—, además de fibrosis, cirrosis y otras complicaciones metabólicas, especialmente cuando se suman inflamación, consumo de alcohol y resistencia a la insulina. Este delicado equilibrio explica por qué la salud hepática no puede entenderse de forma aislada. La microbiota ya no se ve solo como bacterias digestivas, sino como un órgano en sí mismo, conectado con el hígado a través de este eje.

Cómo cuidar el eje hígado-intestino

La dieta modular es clave de eje. La dieta es un modulador clave de este eje. Un patrón rico en fibra, polifenoles y grasas de calidad mejora el hígado graso, la inflamación y la microbiota. Se resume en cinco claves:

Cuidar el entorno metabólico. El hígado funciona mejor cuando el metabolismo está equilibrado. Priorizar los alimentos reales, reducir los azúcares añadidos y evitar los ultraprocesados ayuda a disminuir la lipogénesis, evitando el hígado graso y favoreciendo un funcionamiento más eficiente. Alimente su microbiota. El intestino y el hígado están conectados mediante la circulación enterohepática, una especie de autopista de doble dirección. Una microbiota diversa, nutrida con fibra, vegetales y polifenoles, produce sustancias que reducen la inflamación y modulan positivamente este eje.