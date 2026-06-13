Vitamina A y sarampión: reportan envenenamientos tras declaraciones del secretario de Salud de EE UU

Un estudio publicado el 1 de junio reveló que las búsquedas en internet sobre vitamina A y aceite de hígado de bacalao aumentaron considerablemente tras declaraciones del secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., durante el brote de sarampión de 2025.
Según los investigadores, el interés por estos suplementos creció después de que Kennedy promoviera la vitamina A como una herramienta para tratar la enfermedad, generando una amplia discusión en redes sociales y plataformas digitales.
El informe, publicado por JAMA Network, encontró que las búsquedas relacionadas con "vitamina A" y "sarampión" aumentaron un 44 % el 26 de febrero de 2025.
La tendencia continuó creciendo en las semanas siguientes hasta alcanzar su punto máximo el 22 de marzo de ese año, cuando llegó al 100 % de popularidad en las búsquedas analizadas.
De igual forma, las consultas en internet sobre "aceite de hígado de bacalao" y "sarampión" también registraron un incremento importante, alcanzando un 52.6 % el 5 de marzo de 2025.
Los expertos señalaron que este aumento coincidió con mensajes difundidos por autoridades gubernamentales que destacaban la vitamina A como una alternativa para tratar la enfermedad.
A inicios de 2025, Kennedy aseguró erróneamente que la vacuna MMR podía provocar encefalitis, aunque también afirmó que ayudaba a frenar la propagación del sarampión.
Posteriormente, en un artículo de opinión publicado por Fox News, sostuvo que la vitamina A podía contribuir a reducir los casos graves y las muertes asociadas al sarampión, citando recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Sin embargo, el estudio también advirtió sobre un aumento en los casos de intoxicación relacionados con el consumo excesivo de vitamina A. Entre enero y marzo de 2025, los reportes crecieron un 38.7 % en comparación con el mismo período de 2024.
Los especialistas alertaron que una sobredosis de vitamina A puede provocar náuseas, vómitos, alteraciones en la visión, daños hepáticos y dolores en la cabeza, el abdomen y los huesos, por lo que recomiendan utilizar cualquier suplemento únicamente bajo supervisión médica.