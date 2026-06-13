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Vitamina A y sarampión: reportan envenenamientos tras declaraciones del secretario de Salud de EE UU

La vitamina A se convirtió en un tema muy buscado cuando un funcionario de Estados Unidos promovió el suplemento como un tratamiento para el sarampión. Ahora hay casos de envenenamiento; a continuación, más detalles

  • Actualizado: 13 de junio de 2026 a las 15:45
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Un estudio publicado el 1 de junio reveló que las búsquedas en internet sobre vitamina A y aceite de hígado de bacalao aumentaron considerablemente tras declaraciones del secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., durante el brote de sarampión de 2025.

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Según los investigadores, el interés por estos suplementos creció después de que Kennedy promoviera la vitamina A como una herramienta para tratar la enfermedad, generando una amplia discusión en redes sociales y plataformas digitales.

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El informe, publicado por JAMA Network, encontró que las búsquedas relacionadas con "vitamina A" y "sarampión" aumentaron un 44 % el 26 de febrero de 2025.

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La tendencia continuó creciendo en las semanas siguientes hasta alcanzar su punto máximo el 22 de marzo de ese año, cuando llegó al 100 % de popularidad en las búsquedas analizadas.

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De igual forma, las consultas en internet sobre "aceite de hígado de bacalao" y "sarampión" también registraron un incremento importante, alcanzando un 52.6 % el 5 de marzo de 2025.

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Los expertos señalaron que este aumento coincidió con mensajes difundidos por autoridades gubernamentales que destacaban la vitamina A como una alternativa para tratar la enfermedad.

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A inicios de 2025, Kennedy aseguró erróneamente que la vacuna MMR podía provocar encefalitis, aunque también afirmó que ayudaba a frenar la propagación del sarampión.

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Posteriormente, en un artículo de opinión publicado por Fox News, sostuvo que la vitamina A podía contribuir a reducir los casos graves y las muertes asociadas al sarampión, citando recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

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Sin embargo, el estudio también advirtió sobre un aumento en los casos de intoxicación relacionados con el consumo excesivo de vitamina A. Entre enero y marzo de 2025, los reportes crecieron un 38.7 % en comparación con el mismo período de 2024.

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Los especialistas alertaron que una sobredosis de vitamina A puede provocar náuseas, vómitos, alteraciones en la visión, daños hepáticos y dolores en la cabeza, el abdomen y los huesos, por lo que recomiendan utilizar cualquier suplemento únicamente bajo supervisión médica.

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