Novatos al volante: consejos para una conducción placentera

En esa línea, a pesar de lo que algunos puedan sugerir, no hay una forma correcta de sujetar el volante. Depende de cómo prefieras hacerlo para tener el máximo control sobre este. Sin embargo, estudios muestran que la posición de las “10 y las 2” es un buen punto de partida para todos los nuevos conductores.

Una vez dentro de tu coche, algo fundamental es la posición del asiento. Asegúrate de sentarte recto, con la espalda recogida por el diseño. Debes estar seguro de que logras ver todo alrededor con facilidad y comodidad. Tus rodillas no deben estirarse demasiado al pisar el pedal hasta el fondo.

- Lo primero que debes hacer es familiarizarte con tu auto, con los aspectos básicos. Lee el manual y todo detalle relacionado con el modelo que has elegido. Haz las consultas necesarias y presta atención a cómo te comportas cuando va en marcha.

Algo que incluso aquellos más experimentados pasan por alto es la importancia de utilizar las luces direccionales y las intermitentes. Una vez en la carretera, tú es uno entre muchos, por lo que tienes que avisar con anticipación a los vehículos que te rodean cuando vayas a girar o a detenerte por un momento.

Hoy en día los autos disponen de sistemas de frenado muy potentes, pero a pesar de ello hay que mantener una distancia prudente con el vehículo que circula por delante. Esto te dará tiempo a reaccionar en caso de que algo salga mal. Recuerda que la mejor manera de conducir con seguridad es mantenerte a la defensiva.

Una recomendación básica, tanto para principiantes como para experimentados al volante es evitar las distracciones. Enfoca tu vista y atención en la carretera durante cada segundo.

También debes mantener la calma en todo momento. No dejes que tu estado de ánimo influya en tu forma de conducir, sobre todo si eres principiante. Tomar el volante estando enfadado no debería obligarte a ir a una velocidad excesiva, y un buen estado de ánimo no significa que tengas la libertad de ir serpenteando entre carriles.