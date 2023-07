Guía de fallas: 10 ruidos en su vehículo que indican problemas mecánicos

Estas y muchas otras anomalías sonoras son mensajes de advertencia de que algo anda mal o por lo menos, un aspecto del funcionamiento de su carro no está en óptimas condiciones.

O puede sucederle que cuando tira del volante para girar por una esquina de pronto nota sonidos extraños que no había escuchado antes. Quizás escucha ruidos no usuales al aplicar los frenos.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Usted enfila hacia su trabajo en su viaje matutino. Enciende su vehículo y sin esperarlo, le parece escuchar un ruido no acostumbrado cuando el motor arrancó.

No ignore ningún ruido . Ignorar estas advertencias no soluciona los problemas. A continuación tome nota de algunos de los ruidos más comunes que deben alertarle de anomalías subyacentes:

Suelen indicar que el lubricante de caja está bajo o ha expirado, problemas de embrague o de sincronizadores internos de caja. No ignore esta urgente señal.

Ajuste los tornillos fijadores de su tablero y techo ya que con el tiempo estos se aflojan dando paso a sonidos continuos y molestos.

Postergar sólo hace que los problemas se agraven. No ponga en riesgo su seguridad ni su economía pues no atender una problema de forma temprana puede dar paso a soluciones honerosas o graves percances. Use juicio sano y siempre ponga atención a cualquier anomalía sonora en su vehículo.