Montaña Verde, la comunidad de Lempira donde multan la infidelidad y el chisme

Gracias, Lempira.- Aunque la infidelidad, beber alcohol y el chisme no constituyen como delito o falta en la legislación de Honduras, en la comunidad de Montaña Verde en Gracias (Lempira) estas acciones son castigadas con multas que pueden ascender hasta los 10 mil lempiras. Marcelino Miranda, habitante de esta región, explicó que estas disposiciones vienen de parte del consejo indígena en Montaña Verde con el objetivo de mantener una sana convivencia en la comunidad. Miranda dijo que la infidelidad es sancionada con hasta 10 mil lempiras, sea hombre o mujer quien haya incurrido en estas acciones. "Esa sanción va para la persona afectada. Si la mujer le fue infiel al hombre, la sanción que va a pagar esa se le va a depositar al marido", ejemplificó.

Explicó que la decisión de imponer una pena económica se debe a que estos casos en muchas ocasiones evolucionan a conflictos al punto de que se atente contra la vida. "En cualquier momento puede morirse la mujer o el marido por ser infiel", comentó.

Prohibición del alcohol

En cuanto a la prohibición de la ingesta de alcohol, se multa con 1,500 lempiras. Indicó que no se permiten las bebidas alcohólicas por los problemas que suelen derivar. Incluso, relató el caso de una persona que tuvieron que expulsar de la comunidad, a la cual al principio la ayudaron con un comercio para ganarse la vida honradamente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Puso un negocio sano, vendía comida, vendía cosas de pulpería. Él luego cambió de opinión para generar más ingresos. Entonces empezó a vender bebidas alcohólicas y ya otra droga", contó. A partir de ahí, se apersonaron con la Policía Nacional y organizaciones de derechos humanos para abordar la problemática, pero esta se agravó. Esta persona participó en el asesinato de un joven y un atentado contra un líder de la comunidad. Ante esta situación, el consejo convocó a los habitantes a una asamblea, en la cual determinaron que había que expulsar a la persona y quemar donde el lugar en el que residía. Sobre estas decisión y su forma de gobierno local, aseguró que están amparados bajo el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual les otorga autonomía a los pueblos indígenas.

¿Y el chisme?