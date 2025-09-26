Horóscopo de hoy viernes 26 de septiembre en Honduras: predicciones para tu signo zodiacal

Tegucigalpa, Honduras.- El día de hoy se caracteriza por un equilibrio entre retos y oportunidades.

Mientras algunos signos encontrarán claridad y alegría en la compañía de amigos, otros deberán prestar atención a la comunicación, la paciencia o la intuición para sortear situaciones complejas.

Sea cual sea tu signo, los astros sugieren estar atentos a las señales y actuar con prudencia y afecto.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). El panorama de nubarrones que contemplabas en los últimos días comienza hoy a aclararse. Verás las cosas mucho más claras y con un tinte más positivo. Seguramente te saldrán buenos planes para divertirte con los amigos.

TAURO (21 abril - 20 mayo). Aunque ya pasaron los días buenos y en armonía con tu pareja, intenta que la comunicación no se frene nunca. Parece que las cosas han quedado claras y eso facilitará un mayor diálogo si quieres consolidar situaciones.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Los virus o enfermedades leves pueden hacer cambiar tus planes para este día o sucesivos, así que presta especial atención a las señales que te envía tu cuerpo. Buen momento para interesarte por cómo llevar una vida más sana.

CÁNCER (22 junio - 22 julio). Tu apacible jornada profesional se verá salpicada por un asunto algo turbio en el que te verás envuelto. La paciencia y la concentración serán las mejores armas para salir airoso del percance. Mantén a raya el estrés y las jaquecas.

LEO (23 julio - 22 agosto). Procura no tomarte las cosas con mucha calma, ya que los problemas laborales requerirán soluciones rápidas. Estarás en un buen momento para tratar de mostrar tus sentimientos y afecto, pero cuidado con los nervios.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). El día se presenta tranquilo en el trabajo para ti, pero notarás una tensión en el ambiente que puede estallar en cualquier momento y si es así deberás tomar partido por una u otra persona. De tu decisión pueden deducirse cambios en el futuro inmediato.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Ante las dudas para salir indemne de alguna situación complicada, en el trabajo o en las relaciones personales, no dudes en confiar ciegamente en tu intuición, que en estos días está especialmente desarrollada.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Si tus enfados por las pequeñas cosas de cada día siguen creciendo, puede que el carácter se te vaya agriando y acabe por repercutir en tu vida familia. Deberás separar el polvo de la paja y dar importancia a lo que verdaderamente la tiene.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tendrás que marcar las posturas y los límites con determinadas personas de tu entorno familiar, para que no acabes convertido en la persona de la que todos se aprovechan y encima no cuenta para nada a la hora de tomar las decisiones.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Si estás pensando en pedir un crédito para mejorar algún aspecto de tu vida, tendrás señales positivas que te impulsarán a decidirte, como un inminente aumento de tus ingresos o los de tu pareja.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Se presenta un buen día para los Acuario, que tendrán el beneplácito de los astros para recibir compensaciones personales a un esfuerzo importante que han hecho en las últimas semanas. En general, buena jornada también para el dinero.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Las emociones guiarán claramente tus comportamientos, con una gran suerte en el amor. Hoy podrías dar el golpe definitivo para conquistar a una persona especial, y si tienes pareja, no pienses que esto no va para ti, todavía te queda mucho por conocer de ella.