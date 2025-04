Horóscopo de hoy domingo 20 de abril: predicciones para tu signo zodiacal

Tegucigalpa, Honduras.- ¿Has sentido que el universo te da un pequeño respiro hoy? Tal vez es el día perfecto para mirar hacia dentro, ajustar el rumbo y dejar que las estrellas te susurren sus secretos. Descubre lo que los astros han preparado para ti en esta jornada que, para algunos, será de pausa... y para otros, de decisión.

Aries (21 de marzo al 20 de abril): Relajo y sosiego serán la tónica de tu vida en esta jornada. No encontrarás grandes problemas, y alguno de ellos los podrás aplazar para que no enturbie uno de esos escasos días en que el trabajo y la familia te dan felicidad.

Tauro (21 de abril al 20 de mayo): Buscarás la soledad, casi de forma instintiva, alejándote de tu ambiente de trabajo, de amigos y de familia, dentro de lo posible. Tienes algunas cosas sobre las que tomar decisiones y lo mejor será hacerlo en solitario.

Géminis (21 de mayo al 21 de junio): Tu orgullo no te permite avanzar en un asunto sentimental; aclara tus ideas y busca soluciones. No permitas que sentimientos mezquinos acaben con algo que puede ser importante. Tu salud sigue mejorando día a día; continúa cuidándote.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio): Buen día para la aventura, para poner un poco de pimienta en un día aparentemente anodino, junto a amigos, compañeros, pareja o familia. No seas aguafiestas, siempre hay un hueco para la inventiva.

Leo (23 de julio al 22 de agosto): Estarás preocupado por un problema familiar que parece estar afectando a tu relación con varios miembros del entorno más cercano. Las cosas irán mejorando con los días y para la semana que viene, te encontrarás un panorama bien distinto.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre): Aunque tu actitud pueda confundir a quien no te conoce bien, intenta no mostrarte tan desafiante ante los extraños. Puede ser un buen día para ampliar tu círculo social, y no conviene espantar a nadie, sobre todo si son personas interesantes.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre): Mejorarán notablemente a partir de hoy las pequeñas pegas de salud que te impedían hacer tu vida normal, en especial si estás esperando hacer deporte. Pronto tendrás el tono acostumbrado para poder quemar calorías sin problemas.

Escorpión (23 de octubre al 21 de noviembre): El deporte moderado y el contacto con la naturaleza te darán la tranquilidad de ánimo necesaria para tomar decisiones que afectarán a medio plazo a tus intereses laborales, que podrían llevarte a un cambio de residencia.

Sagitario (22 de noviembre al 22 de diciembre): Dejarás todo hasta el último momento, no serás capaz de terminar algo que has empezado hasta que no veas la fecha tope en tus propias narices. Hoy te sientes especialmente perezoso y el relajo será tu carta de presentación.

Capricornio (23 de diciembre al 21 de enero): Encontrarás facilidades que no esperabas en todo lo relacionado con las cuestiones inmobiliarias. Si estabas buscando una vivienda, seguro que ahora es el momento, gracias a los contactos de algún amigo o familiar.

Acuario (22 de enero al 21 de febrero): Los amigos van a ser hoy el eje central de tu vida. Tendrás un problema con uno de ellos y no tardarás en solucionarlo. No dejes que nadie te aconseje sobre lo que debes hacer o no debes hacer en relación a tus amistades.

Piscis (22 de febrero al 20 de marzo): El día se presenta propicio para que afrontes esos cambios que llevabas tiempo planeando. Podrás mantener interesantes conversaciones en ese sentido, y en general, las circunstancias serán favorables para que, si lo deseas, empieces a cambiar las cosas.