Horóscopo de hoy premia a Escorpio y lanza a Sagitario a nuevos viajes

Tegucigalpa, Honduras.- Este miércoles llega con una energía que mezcla ilusión, movimiento y decisiones importantes. Hay señales positivas en el amor y en el trabajo, aunque algunos signos tendrán que mantener la calma ante rumores o gastos inesperados.

Antes de empezar la jornada, busca tu signo y descubre qué te depara el día. Aprovecha también para leer el horóscopo de tu pareja, tus amigos, tu familia y tus compañeros de trabajo.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril).- Inicias una etapa muy favorable en lo personal y sentimental, que te traerá romances y nuevas ilusiones. En lo profesional, aunque las cosas funcionan, cada día estás menos satisfecho con tu trabajo. Tendrás que tomar medidas.

TAURO (21 de abril - 20 de mayo).- Te conviene revisar tus cuentas cuanto antes, porque los gastos imprevistos pueden llegar en el peor momento y complicar tu plácida existencia con apuros económicos a los que quizá no estés acostumbrado.

GÉMINIS (21 de mayo - 21 de junio).- La curiosidad hará que te intereses por los demás, pero también que prestes más atención de la debida a rumores y chismes. Sin embargo, tendrás que ser prudente para que nadie se sienta molesto.

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CÁNCER (22 de junio - 22 de julio).- Tu capacidad de conquista estará en su mejor nivel y pueden aflorar facetas de tu personalidad que no conocías. Si no tienes pareja, no será difícil que inicies una relación con alguien vinculado al mundo del espectáculo o del arte.

LEO (23 de julio - 22 de agosto).- La posibilidad de que algún miembro de tu familia enferme es escasa, pero la idea ha entrado en tu cabeza sin un motivo objetivo. Serán unos días de tensa espera; procura ocuparte en otros asuntos para no darle demasiadas vueltas.

VIRGO (23 de agosto - 21 de septiembre).- La complicidad con tu pareja crece día a día en todos los detalles, desde los más prácticos hasta los más emocionales. Sin darte cuenta, puedes estar llegando a un grado de compromiso total, imposible de deshacer durante mucho tiempo.

LIBRA (22 de septiembre - 22 de octubre).- Tus relaciones sociales y profesionales atraviesan por su mejor momento; te sentirás en la cumbre y saborearás las mieles del éxito. Tu pareja te propondrá un plan de futuro con el que no contabas. No precipites la respuesta y tómate tu tiempo.

ESCORPIO (23 de octubre - 21 de noviembre).- Lograrás los mejores resultados en tu entorno laboral y tus jefes te felicitarán. Recibirás nuevos desafíos profesionales que asumirás de inmediato, ya que estás en tu mejor momento personal. Vigila esos mareos matutinos.

SAGITARIO (22 de noviembre - 22 de diciembre).- Estos días serán estupendos para realizar algún viaje, conectar con otras culturas o aprender idiomas. Te atreverás a innovar y descubrirás que puedes salir de la rutina con más facilidad de la que creías. Nuevos estímulos activarán tu imaginación.

CAPRICORNIO (23 de diciembre - 21 de enero).- Puedes recibir ofertas para un proyecto importante en el que demostrar tu valía, pero no te dejes llevar por el exceso de entusiasmo. Trabaja con tu método y seriedad habituales; de lo contrario, te equivocarás.

ACUARIO (22 de enero - 21 de febrero).- Surgirán muchas posibilidades de viajes que te apetecerá hacer solo, es decir, sin pareja, y tendrás que cruzar fronteras que no habías previsto. Puede que no haya marcha atrás, así que tendrás mucho en qué pensar.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo).- Una reunión tras el trabajo o una salida nocturna puede ponerte en situación de conocer a personas que cambiarían tu vida notablemente, ya sea en el ámbito personal o en el laboral. Presta atención a las señales que, sin duda, te llegarán.