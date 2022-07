Hondureña de 62 años asegura tener seis meses de embarazo en Comayagua

COMAYAGUA, HONDURAS.- Una adulta mayor está causando asombro este jueves en la zona central del país al asegurar que está embarazada a su avanzada edad , pues tiene 62 años. Un hecho que sería único ya que sería la primera hondureña en gestar a esa edad.

La señora María Antonieta, de 62 años, asegura estar embarazada de seis meses porque un doctor se lo afirmó. Antonieta vive con Juan Bautista Galeas, de 60 años, en una casa hecha de adobe, en el barrio San Antonio de Valle Bonito, en La Libertad, Comayagua.

La pareja de sexagenarios está ilusionada con la noticia de ser padres a esta edad y confían plenamente en Dios de qué todo saldrá bien, como lo afirmaron.

Al consultarle a la gestante de cómo se enteró de su embarazo, respondió que “me estuvo tocando (el doctor) aquí abajo (el vientre) y me dijo que estaba pegado (el bebé)”. Detalló que “él (médico) me dijo que yo estaba embarazada y que no era ningún tumor ni nada”.

Los dos mayores de edad piden que les ayuden porque no cuentan con los recursos y su calidad de vida no es la mejor, por lo que las personas que deseen ayudarles pueden donar o llamar al 9347-7998 donde les atenderá Luisa Ortega una vecina de los ancianos.