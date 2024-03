Curiosidades sobre el 29 de febrero

Múltiplo de 4, pero no de 100

En los años de 366 días, el día adicional era un doble del 24 de febrero, es decir, “el sexto bis día antes de los calendarios de marzo”, de allí la palabra “bisiesto”, mientras que la lengua inglesa optó por la expresión pintoresca “leap day” (día que salta).

Con el paso al calendario gregoriano en 1582, “el día extra es agregado al final del mes de febrero, el día 29”, agrega el IMCCE.

Como la Tierra no tarda exactamente 365 días y seis horas para darle la vuelta al Sol, sino 365 días, 5 horas, 48 minutos y algunos segundos, no todos los años múltiplos de cuatro son bisiestos. Los años que también son múltiplos de 100 tampoco lo son. Así, 1900 y 2100 no tienen 29 de febrero.