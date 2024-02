¿Cuál es el origen del martes 13 y por qué se considera un día de mala suerte?

Los que padecen de esta fobia evitan a toda costa relacionarse con el 13, por lo que algunas de las recomendaciones para evitar tener “mala suerte” en un martes o viernes 13 son: no invitar 13 personas a la casa, no cortarse las uñas o el cabello en un día 13, no alojarse en el piso 13 de un hotel, no estacionar el carro en el puesto número 13 y no viajar en el asiento 13 de un avión.