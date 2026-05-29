¿Cómo tramitar tu licencia pesada en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), dio a conocer los requisitos que deben cumplir los conductores que deseen obtener permisos de conducir para vehículos de carga o transporte pesado en Honduras, específicamente en las categorías C1, C, D1, D Y CE. El trámite está dirigido a personas que buscan conducir camiones, rastras, autobuses y otros vehículos de carga o transporte pesado, por lo que las autoridades exigen experiencia previa, evaluaciones médicas y documentación vigente.

Requisitos para obtener licencia pesada en 2026

Entre los requisitos principales figuran una constancia emitida por el departamento de la Emisión de Permisos de la (DNVT ). Para optar por la a las categorías C2 y D1 el solicitante debe acreditar al menos 2 años de experiencia con licencia categoría B. Asimismo, quienes aspiren a las categorías C, D y CE deberán demostrar seis meses de experiencia previa en en las categorías C1 y D1 . La documentación también incluye una constancia del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), la cual debe presentarse original, firmada y sellada por ambos lados, además de contar con una calificación mínima del 80%. Otro de los requisitos importantes es presentar el certificado de transporte terrestre, original y copia, además de saber leer y escribir.

Documentos adicionales

Los aspirantes también deberán entregar antecedentes penales vigentes para trabajo, exámenes médicos actualizados y exámenes de laboratorio que incluyan toxicología y glucosa. En el caso de personas mayores de 40 años, se solicitará además un electrocardiograma.