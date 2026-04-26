Paso a paso: ¿Cómo puede validar los datos de su hijo para el nuevo DNI?

Y así como a un adulto mayor, a los menores se les entregará un Documento de Identificación Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes (DINA). Esta nueva credencial viene a complementar el actual sistema de identificación que ya funciona para adultos.

A partir del mes de junio, al menos 1.5 millones de niñas, niños y adolescentes en el país, deberán de registrase con el objetivo de dotarlos de un documento de identificación.

Tegucigalpa, Honduras.- Si tienes hijos menores entre 6 y 17 años, el Registro Nacional de las Personas (RNP) ha puesto a disposición de los padres y madres de familia una aplicación móvil para realizar el proceso de confirmación y validación de sus datos antes del enrolamiento biométrico

A continuación, el paso a paso para completar el proceso de enrolamiento de menores en la app RNP Móvil:

Pero, ¿qué función tendrá? Según el comisionado del RNP, Roberto Brevé, este nuevo documento no solo permitirá ordenar la información demográfica del país, sino que también contribuirá a la prevención de delitos, al contar con datos precisos desde edades tempranas.

PASO 1: Desde su celular, descargue la aplicación RNP Móvil en la App Store (iOS) o Google Play Store (Android). Búsquela como

PASO 2: Entre a la app y seleccione la opción “¡Confirma los datos de tus hijos de 6 a 17 años!”, donde luego se abrirá una pantalla explicativa sobre el objetivo del formulario: validar la información necesaria para otorgar el Documento de Identificación (DINNA), brindando reconocimiento jurídico, seguridad y acceso a derechos.

PASO 3: Seleccione su parentesco (Padre o Madre) del menor que desea documentar. Cabe recordar que este trámite corresponde exclusivamente al padre o madre del menor entre 6 y 17 años.

PASO 4: Ingrese su número de identidad (DNI) sin guiones o use la opción de escanear el código QR de su DNI.

PASO 5: La aplicación solicitará permiso para acceder a la cámara del celular y realizará la validación biométrica facial. Colóquese dentro del marco verde, en un lugar iluminado y sin objetos o personas detrás, parpadee tres veces y tome la fotografía para completar la validación.

PASO 6: Una vez validada su información, la app mostrará los datos de sus hijos registrados en el RNP (solo aparecerá información de menores entre 6 y 17 años). Verifique que los nombres completos, fecha de nacimiento, edad y número de identidad sean correctos.

OJO: Si detecta alguna información incorrecta, repórtela en este paso marcando la opción correspondiente, pues el objetivo es verificar y corregir los datos existentes en el RNP.

PASO 7: Indique si el menor vive con ambos padres. En caso de que no viva con ambos, la app desplegará los formularios correspondientes para completar los datos de la madre, el padre o el domicilio del NNA (Niña, Niño o Adolescente).

PASO 8: Complete correctamente todos los datos solititados.

PASO 9: Valide la información completa de ambos padres (nombres, correo electrónico, número de teléfono y dirección) y los datos del menor a identificar.

Una vez revisado y enviado el formulario, el proceso finalizará con el mensaje “¡Formulario enviado!”.