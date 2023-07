Taxistas protestan en varios puntos de la capital por multas y falta de acuerdos

Atravesando sus unidades de transporte en vías principales y negándose a prestar el servicio a los pobladores que se dirigían a sus lugares de trabajo, estudio u otros destinos, los ruleteros de 47 puntos de taxi se declararon en paro de labores, alegando que el aumento en la tasa y la aplicación de multas afectan su economía, que también se ve debilitada por el alto precio de los combustibles, el pago a grupos extorsivos y los diferentes retos que cada día enfrentan en su rubro.

Las multas, según ellos, son por estacionarse en zonas consideradas no aptas por Movilidad Urbana, pero alegan que son los sitio donde se han establecido durante años, por lo que se niegan a dejarlos. Además, se deben a que muchos se han visto obligados a circular sin permiso de operación, ya que aunque tengan la intención de realizar el pago para renovarlo o conseguirlo, en la Alcaldía se les solicita un documento que solo emite el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), pero este último no hace lo pertinente para acelerar la gestión y los taxistas aducen que no pueden dejar de trabajar en el entretiempo.