Distrito Central, una trampa mortal para los ciclistas

Esto se debe a que la capital todavía no cumple las condiciones necesarias para que los ciclistas se trasladen de forma totalmente segura, sin correr el riesgo de ser atropellados por la imprudencia de un conductor u otro factor.

“No es que no hay espacio para las ciclovías en las calles, lo que ya no hay es espacio para los carros, buses y camiones, porque no hay un ordenamiento”, explicó el urbanista Dino Rietti.