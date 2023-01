Un segundo anillo periférico podría seguir solo en promesa

Aldana, en ese momento aspirante a la comuna, reconoció que la ciudad “ya se comió” el actual anillo y esa vía ya no bordea la urbe capitalina.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “La ciudad colapsó y no podemos tener una metrópolis así, vamos por un segundo anillo ”, expresó con contundencia el ahora alcalde Jorge Aldana .

De acuerdo con el director del Despacho Municipal, Russel Garay, un segundo anillo es un proyecto que no solo es una calle y para materializarlo hay que iniciar con un dictamen técnico que incluya cantidad de vehículos, rutas y posibles efectos ambientales.

No obstante, el funcionario garantizó que los fondos para alcanzar la opinión técnica sí están incluidos en el plan de inversiones de la Alcaldía.

Garay prometió que para diferenciarse de las pasadas administraciones municipales seguirán la normativa para alejar las obras de infraestructura “sin sentido como los puentes disfuncionales” realizadas por las pasadas administraciones.

“Hay puentes que llevan a la misma calle y no disminuyen el tráfico, no queremos un proyecto que sea un riesgo y no genere alivio, por eso, antes de proceder se requiere la opinión técnica”, enfatizó.

Para conocer más detalles, EL HERALDO también conversó con Mario Matamoros, director de Ordenamiento Territorial, sin embargo, la respuesta fue que “estamos pendientes, solo puedo adelantar que es muy temprano para dar detalles”.