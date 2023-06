Llanto y drama durante desalojo de familias en La Estanzuela y Las Crucitas

“Están a favor de los picaros, nosotros los pobres siempre somos los fracasados. Yo no sé porque no nos escuchan Dios mío”, exclamó una pobladora.

“No tenemos donde ir. Tenemos una escritura. Nosotros le pagamos al estado de Honduras. Estamos completamente legales, ¿dónde están las autoridades que nos puedan defender? A nosotros nos golpearon y tenemos miedo, yo no tengo donde llevar a mis hijos. somos mas de 15 familias. Mi papá tiene más de 46 años de vivir aquí. Somos familias luchadoras que no molestamos a nadie”, describió entre sollozos otra de las ciudadanas desalojadas.

“Ellos no son animales para que los saquen así. Señora presidenta yo voté por usted, ¿por qué no nos contesta?”, expresó una mujer al borde del llanto.

“A mi nadie me ha regalado nada. Mis muchachitos van a quedar en la calle. Somos ciudadanos hondureños, no es justo. Aquí en Honduras no se puede vivir”, aseguró otra de las afectadas.

Finalmente, el representante legal de las familias que fueron desalojadas dio su versión de los hechos.

“Primero, que la juez crea una sentencia y emite un desalojo en la Estanzuela, una villa que está a dos cuadra de aquí y, el juez ejecutor, por su propia terquedad, viene a desalojar a la gente de la colonia Las Crucitas, que nada tiene que ver”, comenzó explicando el abogado.