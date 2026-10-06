¿Dónde serán los próximos 10 vuelos de siembra de nubes para provocar lluvias?

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) realizó hasta la fecha 10 vuelos como parte del programa de siembra de nubes, una estrategia que busca favorecer la recuperación de las precipitaciones en diferentes zonas de Honduras afectadas por la escasez de lluvia.

El último vuelo de estimulación se efectuó el pasado 4 de octubre, con lo que el programa alcanzó la mitad de las operaciones contempladas para esta temporada, es decir, faltan otras 10 que serán programados próximamente.

De acuerdo con la información proporcionada por la SAG, en los 10 vuelos ejecutados se han utilizado aproximadamente 1,000 litros de yoduro de plata, sustancia empleada en el procedimiento de estimulación de nubes.

El programa contempla un total de 20 operaciones, por lo que todavía quedan 10 vuelos pendientes para completar la meta establecida por las autoridades de Agricultura y Ganadería.

Las operaciones se desarrollan de manera condicionada a las condiciones atmosféricas, debido a que se requiere la presencia de nubes que reúnan las características necesarias para realizar el proceso de estimulación.

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Por esa razón, los vuelos restantes no tienen una fecha fija establecida, sino que serán programados conforme al comportamiento del tiempo y a la disponibilidad de formaciones nubosas adecuadas.