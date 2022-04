Inspeccionarán más de 1,500 centros turísticos en Semana Santa

Es un espacio abierto y cuenta con dos piscinas, toboganes, áreas verdes, cancha de fútbol, restaurantes y diversos kioscos para disfrutar de la Semana Mayor.

La administradora de Mi Finca, Celeste Romero, manifestó a EL HERALDO que ha sido difícil funcionar en la pandemia por las bajas visitas de turistas en años anteriores, pero en esta Semana Mayor esperan tener buena afluencia de visitantes.

Romero explicó que la característica de este centro es que no venden bebidas alcohólicas y que están capacitados para recibir hasta 200 personas al día y durante Semana Santa atenderán de lunes a viernes de 9:00 AM a 7:00 PM, los sábados y domingos de 8:00 AM a 8:00 PM.

La entrada al lugar es gratuita, solo basta con consumir en el local, pero el ingreso a la piscina tiene un costo de L 100 a niños de 2 a 12 años y L 150 a mayores de edad.

