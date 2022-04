Sequía arreciará en Semana Santa por alto costo de agua en cisternas

“Aquí solo una cisterna entra a la colonia y al conductor le tenemos que rogar para que nos venda. Si no tenemos para comprar toda la pila o un barril lleno, no nos quiere vender”, denunció la afligida madre de familia.

Aumenta el consumo

Durante el verano, el consumo de agua en el Distrito Central aumenta en un 30%.

Mientras que la venta del vital líquido en carros cisterna privados crece en un 70%, indicó Olga Canales, representante de ese rubro.

Sobre el elevado costo del barril, Canales aseguró que no hay motivo para cargar a los compradores con un incremento. “El SANAA no nos ha aumentado, así que no hay razón para vender más caro”, sostuvo la también capitalina.

Según el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), en los cuatro llenaderos de la ciudad los dueños de cisternas compran el barril de agua a L 2.75, es decir que cada galón cuesta cinco centavos de lempira.

Los horarios en que estos puntos de abastecimiento abrirán durante la Semana Santa aún no se ha definido. En el llenadero de Los Laureles los encargados sostuvieron que, de momento, el horario se mantiene de lunes a viernes de 6:00 AM a 2:00 PM.

EL HERALDO intentó conocer con precisión la definición de este calendario, pero no hubo respuesta por parte de la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento. No obstante, conductores de cisternas aseguraron que este lunes tendrán una reunión en el SANAA para definirlo.

Ante la incertidumbre sobre la apertura o no de los siete días de la Semana Mayor, los cisterneros recomiendan a la población comprar agua potable suficiente entre el lunes 11 y miércoles 13 de abril.

