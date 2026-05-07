Explosión de transformador deja sin energía eléctrica varios sectores de Comayagüela

La fuerte explosión generó alarma entre los residentes, quienes reportaron un estruendo seguido de la interrupción total del servicio eléctrico en distintas zonas de la capital. Algunos ciudadanos también compartieron videos y fotografías en redes sociales mostrando destellos y humo en el área afectada.

Tegucigalpa, Honduras.- Un apagón masivo mantiene sin energía eléctrica a varios sectores de Comayagüela la noche de este jueves 7 de mayo, luego de que explotara un transformador en una planta eléctrica ubicada en la colonia Torocagua , según informaron pobladores del sector.

Tras el incidente, cuadrillas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) se desplazaron hasta la colonia Torocagua para inspeccionar los daños y comenzar las labores de reparación con el objetivo de restablecer el servicio lo antes posible.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado las causas exactas que provocaron la explosión del transformador ni el tiempo estimado para la recuperación total de la energía en los sectores afectados, pero los técnicos trabajan en la zona para evitar mayores complicaciones en el sistema eléctrico.

El apagón ha generado molestias entre miles de ciudadanos, especialmente en negocios, viviendas y centros que dependen del suministro eléctrico para sus actividades diarias. Los usuarios esperan que la energía sea restablecida en las próximas horas mientras continúan las labores de reparación.