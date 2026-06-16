Regidor llama a prevenir emergencias por el invierno en la capital de la República

Tegucigalpa, Honduras.-El regidor del Distrito Central, Eliseo Castro, llamó este martes a la población capitalina a mantenerse vigilante ante las lluvias que afectan gran parte del territorio nacional y a tomar las precauciones necesarias debido a la vulnerabilidad de varios sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.

Castro explicó que, según los monitoreos realizados por especialistas, los embalses de la capital no experimentan incrementos repentinos en sus niveles, pese a las precipitaciones registradas en los últimos días.

“De acuerdo con lo que dicen nuestros expertos y que van monitoreando lo relacionado con la cantidad de agua que contiene cada uno de los embalses, no contamos con una llenada automática respecto a las represas. Va de forma muy gradual aunque llueva fuerte, porque son depósitos de gran envergadura”, manifestó.