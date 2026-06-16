Regidor llama a prevenir emergencias por el invierno en la capital de la República

Tegucigalpa, Honduras.-El regidor del Distrito Central, Eliseo Castro, llamó este martes a la población capitalina a mantenerse vigilante ante las lluvias que afectan gran parte del territorio nacional y a tomar las precauciones necesarias debido a la vulnerabilidad de varios sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.
Castro explicó que, según los monitoreos realizados por especialistas, los embalses de la capital no experimentan incrementos repentinos en sus niveles, pese a las precipitaciones registradas en los últimos días.
“De acuerdo con lo que dicen nuestros expertos y que van monitoreando lo relacionado con la cantidad de agua que contiene cada uno de los embalses, no contamos con una llenada automática respecto a las represas. Va de forma muy gradual aunque llueva fuerte, porque son depósitos de gran envergadura”, manifestó.
El funcionario señaló que las lluvias representan un alivio para la ciudad, luego de la preocupación generada por la falta de precipitaciones durante mayo.
“Lo más interesante será que nos acojamos a este invierno que ha llegado porque estábamos clamándolo. Durante el mes de mayo estábamos preocupados porque no llovía y en los últimos tres días del mes pasado logró hacer su arribo el actual invierno”, expresó.
No obstante, advirtió que las lluvias han llegado con intensidad, por lo que insistió en la importancia de que la ciudadanía permanezca atenta a cualquier situación de emergencia que pueda surgir en sus comunidades.
“Les pido a todos los ciudadanos capitalinos que estemos alerta para cualquier circunstancia que se pueda dar en nuestros barrios y colonias, porque conocemos la vulnerabilidad de Tegucigalpa y Comayagüela”, indicó.
Las autoridades municipales mantienen el monitoreo de las condiciones climáticas y recomiendan a la población seguir las indicaciones de los organismos de prevención y respuesta ante emergencias.