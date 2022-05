Denuncian ausencia de docentes en escuela, autoridades lo niegan

Como resultado, ayer se abordó el tema con las partes involucradas y se acordó que los menores se presentarían seis horas a la semana, divididas en dos días. Ese compromiso de las autoridades del centro educativo generó tranquilidad en los padres de familia, pero aseguran que de no cumplirse lo acordado interpondrán la queja en la Departamental de Educación de Francisco Morazán .

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pese a que las autoridades de la Secretaría de Educación (Seduc) autorizaron desde el pasado 18 de abril el retorno progresivo a las aulas de clases, hay maestros que aún no acatan la disposición.

EL HERALDO visitó la Escuela República de Paraguay para conocer la versión de sus autoridades.

Edward Osorto, subdirector del centro educativo, recibió al equipo periodístico y desmintió lo denunciado por los padres de familia.

“Es totalmente falso”, dijo el docente al tiempo que detalló que los pequeños reciben clases a diario en un horario de 8:00 AM a 11:30 AM en la jornada matutina y de 1:00 PM a 4:30 PM en la jornada vespertina.

Días atrás, Glenda Guevara, directora departamental, sostuvo que no han recibido reporte de docentes que no se presentan a sus lugares de trabajo. No obstante, hizo un llamado a los directores de centros educativos a reportarlos si es que se presenta algún caso.

Sobre las sanciones, Guevara dijo que se inicia con un llamado de atención verbal, seguido de un segundo llamado de atención escrito hasta ser citado en la Departamental.

