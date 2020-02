Más de 3,500 taxis VIP buscan trabajar de manera legal Tegucigalpa

Elvis Mendoza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una moción que se aprobó en el Congreso Nacional (CN), la cual busca mecanismos para legalizar los taxis VIP, ha agudizado el conflicto en este rubro del transporte.



Según la Junta del Servicio de los Taxis Ejecutivos VIP de Honduras, a nivel nacional 15,000 de estas unidades prestan el servicio, de las cuales 3,500 laboran en la capital.



“Este no es un servicio que apareció antier, ya tenemos unas dos décadas de estar funcionando en la capital, no somos grandes empresarios ni extranjeros, acá estamos personas que buscamos trabajar de manera formal”, expresó Alex Díaz, vocero de la asociación de taxis VIP.



Los trabajadores de esta modalidad de servicio de transporte de personas se amparan en el artículo 32, numerales 3 y 8 de la Ley de Transporte Terrestre de Honduras, para legalizar sus unidades.



“Nosotros somos los que hemos llevado la voz al Congreso Nacional para buscar una solución y ayuda de ellos para ser legalizados”, agregó Díaz.



Según los registros de la Junta de Taxis VIP, más de 20 mil personas usan a diario el servicio de las unidades para movilizarse en la capital.



La tarifa según la distancia de la carrera puede costar entre los 80 y 120 lempiras en el casco urbano de la ciudad.



En la capital también existen empresas de taxis VIP que se dedican a la organización de recorridos turísticos por lugares emblemáticos de la ciudad.



Los conductores, para trabajar en estas empresas, deben presentar sus antecedentes policiales, penales, tener referencias y buena educación.



Reuniones

En esta semana se reunirá una comisión del CN con los dirigentes de los taxis VIP para tener un acercamiento.



Se crearán mesas de trabajo en las que participarán trabajadores del volante, el CN y autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) para hacer estudios sobre los mecanismo para legalizarlas.



Por su parte, las autoridades de la Asociación de Taxis de Honduras (Ataxish) informaron que realizarán protestas para evitar que los VIP se legalicen.



“Vamos a estar tranquilos, vamos a esperar la reunión que tengan las autoridades del Congreso Nacional con los dirigentes de los taxis VIP, pero nosotros fuimos bien claros: que no estamos de acuerdo con la legalización de esa modalidad”, enfatizó Víctor Aguilar, presidente de la Ataxish, luego de sostener una reunión con la Comisión de Transporte del CN. Agregó que de legalizar las unidades VIP, ellos se irán a un paro a nivel nacional.



La moción, presentada por el diputado nacionalista Marcos Valásquez, fue aprobada por unanimidad el jueves anterior en el CN.