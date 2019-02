Honduras: Por los murciélagos clausuran aula en la Escuela Rubén Rodas

Silvia Yamileth Pérez

ALDEA DE GERMANIA, HONDURAS.- Desde hace tres años permanece a oscuras, sin ninguna utilidad más que servir como hogar de murciélagos.



Cualquiera diría que se trata de una cueva o un abandonado edificio, pero no, se trata del aula de computación de la Escuela Rural Mixta Rubén Martínez Rodas.



El centro educativo, ubicado en la aldea Germania, fue víctima en 2016 de una plaga de murciélagos, con exactitud 387 animales.



Debido a que el techo del aula laboratorio está muy deteriorado, casi a la intemperie, el ingreso de estos mamíferos voladores fue realmente fácil.



Para contrarrestar la plaga, los padres de familia se sumaron a la batalla, recordó Ubaldo Zavala, director del centro educativo.



Sin embargo, la presencia de murciélagos no se erradicó del todo y ante la indiferencia de las autoridades de Educación de no cambiar el techo se ha tenido que clausurar el aula de clase.



“Necesitamos instalar una especie de plancha en el techo para poder habilitarla, no podemos exponer a nuestros estudiantes”, aseguró Zavala.



Sumado a la amenaza sanitaria, en el centro educativo no se tiene asignado a un docente

de computación.



“Antes de que cerráramos el aula, entre los docentes nos distribuíamos la clase, pero lo más correcto es que asigne un maestro de computación”, solicitó.



La escuela tiene una matrícula de 125 alumnos y más de 37 años de formar a escolares de las colonias cercanas a la aldea.