Capitalinos desean seguridad, salud, empleo y menos corrupción en 2019

Víctor Estrada

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un nuevo año toca las puertas de la capital de Honduras y las expectativas y la incertidumbre surgen en la población, pero acompañadas de buenos deseos para “don 2019”.

Los residentes de la antañona Real de Minas tienen la esperanza que este nuevo año sea de muchas bendiciones a pesar de la situación de inseguridad y desempleo que reina en el país.



Para muchos, el 2018 no fue uno de sus mejores años y esperan que 2019 venga cargado de tranquilidad, paz y salud, pero sobre todo con oportunidades de trabajo. Asimismo, esperan ver cambios positivos en su vida.



Trabajo, seguridad y salud

Un sondeo realizado por este rotativo en el centro histórico de Tegucigalpa revela que para los capitalinos el tener salud es uno de sus mayores anhelos, sin dejar por fuera el poder obtener un empleo y mayor seguridad.



“Lo que más necesitamos es la generación de empleo, hay muchos jóvenes que aún no cuentan con trabajo, también necesitamos vivir en paz y tranquilidad”, resumió Ernestina Oliva, una capitalina de la tercera edad que se gana la vida vendiendo verduras en uno de los mercados de Comayagüela.



Para otros ciudadanos, el hecho de permanecer unidos en familia es lo primordial.



“Si uno no está en paz con su familia no es nadie, por eso para mí lo más importante es estar en armonía con mis seres queridos, eso es lo que más deseo este 2019”, manifestó Nicolle Argueta.



Pero no solo los adultos tienen un deseo para este nuevo año que recién comienza. Los pequeñines también tienen un anhelo en su corazón.



Matías López, un pequeño de apenas seis años de edad, solo pide “un mejor año para mis papás y que los mantenga con mucha energía y salud para que siempre jueguen conmigo”.



La pequeña Valeria Pinto de diez años anhela que “me vaya bien en la escuela y que mi abuelita linda siga con buena salud para tenerla a mi lado muchos años”.



A las autoridades

Otro de los fuertes deseos de los capitalinos es que el Estado refuerce la seguridad para que Tegucigalpa camine a ser una ciudad menos insegura.



Los ciudadanos del Distrito Central piden a las autoridades locales y centrales planes serios de seguridad, pues cuando salen de sus casas hacia sus lugares de trabajo no se sienten nada seguros.



“Queremos que este nuevo año las autoridades nos brinden mayor seguridad, nos da temor andar por la calles, eso es lo único que pido para este 2019”, recalcó Antonio Aguilar, un conductor de taxi.



Doña Laura Benavides agregó una petición más para el gobierno. “Que se preocupen por la salud del pueblo, que inviertan en los hospitales por Dios, esa es mi petición”.



“Uno de mis deseos para este tiempo es que haya tranquilidad y paz entre los hondureños. Quiero que este 2019 tenga un mejor porvenir”, es el deseo del pastor evangélico Jorge Cruz.