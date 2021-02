¿Se puede usar WhatsApp sin conexión a Internet?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-¿Alguna vez imaginaste que podrías usar WhatsApp sin tener conexión a Internet? Al parecer esa idea empieza a tomar forma, según WABeta Info.



Por ejemplo, cuando uses WhatsApp Web no será necesario que tu dispositivo móvil cuente con conexión a Internet, pues al conectarte a la computadora los mensajes que no has recibido por falta de datos, llegarán sin problemas.



Además funcionará cuando inicies sesión en otros celulares. De tal forma que, cuando loguees tu cuenta mediante el código QR en otro terminal, recibirás todos los chats automáticamente.

¿Cómo hacerlo?

Por ahora solo podrán probar estas funciones las personas quienes tienen instalada la versión beta de WhatsApp en su celular. La última actualización 2.21.30.16. trae todas estas novedades.

Si quieres ser usuario Beta tester en Android, simplemente deberás ir a Google Play y desplazarte a la parte baja de WhatsApp.

